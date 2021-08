¿Laura Bozzo escapó de la justicia luego de ser señalada por delito fiscal?

Luego de anunciar que Laura Bozzo fue vinculada a proceso por evasión fiscal, medios afirman que la conductora podría haberse fugado.

EN CONTEXTO: Envían a prisión preventiva a la presentadora Laura Bozzo

Trascendió que la conductora peruana, Laura Bozzo fue vinculada a proceso penal por el delito de evasión fiscal.

Bozzo aparentemente vendió de manera indebida un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que le servía para garantizar el pago de una deuda por 13 millones de pesos (alrededor de 5 millones de quetzales).

Tras darse a conocer la noticia, nuevos detalles salieron a la luz y es que durante la transmisión en vivo del programa Hoy, Galilea Montijo hizo un comentario que llamó la atención.

Montijo dijo que la peruana "no aparece", luego de que se la relacionara con el delito. La opinión que emitió Montijo avivó aún más la polémica, pues se desataron comentarios que podrían confirmar que Laura se dio a la fuga.

Según los conductores del matutino, hasta el momento no hay mayores detalles del caso por el que atraviesa Bozzo, ya que Galilea, que había tenido una relación cercana con la acusada, intentó contactara pero no obtuvo respuesta.

"Más adelante vamos a hablar de ella, vamos a tener más información por lo que nos están diciendo. No la encontramos, no contesta, entonces no sabemos mucho.. bueno", comentó Galilea Montijo.

¿Existe riesgo de fuga?

Las autoridades competentes dieron a conocer a través de un comunicado que desconocían la dirección del domicilio de Bozzo, por lo que podría existir riesgo de fuga.

Cabe mencionar que en una audiencia, el juez accedió a la petición de la Fiscalía General de la República y ordenó la prisión preventiva justificada, lo que significa que debe presentarse por su propia voluntad.

Prisión preventiva

La cárcel donde permanecerá es el Reclusorio de Santiaguito, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

De acuerdo a la prensa mexicana, Laura Bozzo no acreditó de manera concreta su lugar de domicilio, lo que se considera como un peligro de fuga.

Hace tres meses, Bozzo solicitó un acuerdo para pagar el adeudo fiscal y evitar la prisión.