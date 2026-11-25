El Inter de Milán venció 2-0 al Stuttgart este miércoles en la Champions League, con goles de Luka Sucic y Lautaro Martínez, quien volvió a marcar después de superar una lesión muscular que lo mantuvo fuera durante más de un mes.
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Los nerazzurri tuvieron dificultades ante la presión de los alemanes durante los primeros minutos en el estadio Giuseppe Meazza, pero lograron equilibrar el encuentro y generaron ocasiones antes del descanso, aunque los goles llegaron hasta el complemento.
El conjunto lombardo encontró la ventaja al minuto 57, cuando el árbitro señaló penal por una mano de Vagnoman dentro del área. Sucic tomó la responsabilidad y convirtió desde los once metros para poner el 1-0.
La sentencia llegó al 74, con el regreso goleador de Lautaro. Federico Dimarco envió un centro al área, Pio Esposito dejó pasar el balón y el argentino apareció para rematar de derecha y vencer al guardameta Seimen.
El capitán del vigente campeón de Italia había regresado el domingo tras sufrir una distensión en los flexores del muslo izquierdo a mediados de octubre.
Después de disputar 12 minutos ante la Atalanta, necesitó apenas cinco minutos en cancha contra los alemanes para volver a marcar.
Con el triunfo, el cuadro dirigido por Cristian Chivu suma su tercera victoria consecutiva y comienza a recuperar terreno en la Champions, después de las dos derrotas sufridas en las primeras jornadas.
*Con información de agencias