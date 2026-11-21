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La sorprendente Lazio continúa firme en la cima de la Serie A y se convierte en un serio candidato al título.

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Este sábado, el conjunto romano derrotó 3-0 al Lecce en el estadio Olímpico de la capital italiana y amplió provisionalmente su ventaja sobre el Inter de Milán, vigente campeón, en el arranque de la jornada 12.

El equipo celeste mantiene su invicto en el campeonato, con 10 victorias y dos empates, para llegar a 32 puntos, cuatro más que el Inter, que este domingo visitará a la Atalanta (1:45 p. m.).

Tijjani Noslin fue la figura del encuentro al marcar un doblete. El neerlandés abrió el marcador al minuto 25 y volvió a aparecer al 68 para encaminar la victoria de las águilas.

3⃣ goles y 3⃣ puntos para la Lazio #LazioLecce #UNROSSOALLAVIOLENZA https://t.co/jbghKOPS0f — Lega Serie A (@SerieA_ES) November 21, 2026

Davide Frattesi sentenció el resultado al 90, cuando anotó el tercer tanto y confirmó el triunfo de los dirigidos por Gennaro Gattuso, que volvieron a la senda de la victoria después de empatar ante el Nápoli antes del parón internacional.

El resultado también aumenta la presión sobre la Roma, que ocupa el tercer puesto y está a cinco puntos de su vecino. Los giallorossi visitan este sábado al Parma (11:00 a. m.), ubicado en la posición 16, con la obligación de sumar para no alejarse de la pelea por el liderato.

*Con información de AFP