La Serie A italiana se reanuda este sábado una jornada con duelos fundamentales en la pelea por el primer lugar de la clasificación. La Lazio, actual líder del campeonato, recibirá al Lecce (8:00 a.m.) con el objetivo de defender la cima y prolongar su sorprendente temporada bajo la dirección de Gennaro Gattuso.
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El conjunto blanquiazul encabeza la tabla con 29 puntos, apenas uno por encima del Inter, que suma 28, mientras que la Roma ocupa la tercera posición con 27 unidades. La Lazio llega respaldada por una impresionante racha de 11 partidos consecutivos sin perder, con un balance de nueve victorias y dos empates, números que la mantienen como una de las grandes sorpresas del torneo.
Por ello, el Lecce tendrá la complicada misión de frenar a los líderes y dar un golpe sobre la mesa. También el sábado, la Roma visitará al Parma (11:00 a.m.) en busca de tres puntos que le permitan seguir en la pelea, mientras que el Nápoli recibirá al Torino (1:45 p.m.).
La actividad continuará el domingo con otros encuentros importantes. AC Milan jugará en casa frente al Frosinone (11:00 a.m.), mientras que el Inter tendrá una complicada visita al Atalanta (1:45 p.m.). Los nerazzurri saltarán al terreno de juego conociendo el resultado de la Lazio y con la oportunidad de aprovechar cualquier tropiezo para asaltar el liderato.
*Con información de agencias