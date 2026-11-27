La lucha por la primera plaza de la Serie A italiana tendrá este sábado una jornada clave, con la Lazio y el Inter de Milán en acción durante la fecha 13 del campeonato.
OTRAS NOTICIAS: Bayern Múnich se prepara para visitar al Hamburgo sin Musiala
El conjunto dirigido por Gennaro Gattuso, líder con 32 puntos, diez victorias y dos empates, defenderá su invicto cuando visite al Torino (11:00 a.m.), con la misión de mantenerse en lo más alto de la clasificación.
Más tarde, el Inter, tercero con 29 unidades, recibirá al Génova (1:45 p.m.) y estará pendiente de lo que suceda con la Lazio. Una victoria le permitirá seguir presionando por el primer puesto, mientras que un tropiezo podría complicar sus aspiraciones de acercarse al liderato.
La Roma, segunda con 30 puntos, jugará el domingo ante el Monza (11:00 a.m.) y tendrá la oportunidad de aprovechar cualquier resultado adverso de sus rivales para buscar la sorpresa y consumar el asalto a la cima.
Otro duelo atractivo será el que protagonice el Como de Cesc Fàbregas, quinto con 26 unidades, frente a la Juventus (1:45 p.m.), sexta con 21. Ambos buscarán sumar para escalar posiciones y consolidarse en la pelea por los puestos de Champions League.
*Con información de agencias