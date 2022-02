¿Qué le pasó? Ester Expósito sufre accidente durante una grabación

La publicación que realizó Ester Expósito encendió las alarmas de preocupación de sus seguidores. ¿Qué le pasó?

La actriz Ester Expósito sufrió un accidente en plena grabación de un nuevo proyecto en el que trabaja.

A través de una publicación en redes sociales, la española se encargó de dar a conocer la noticia, misma que causó preocupación entre sus seguidores.

En las fotografías que compartió se puede ver a la actriz dentro de una ambulancia con un inmovilizador en una de sus piernas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester (@ester_exposito)

Su estado de salud

Aunque no dio mayores detalles, todo parece indicar que no pasó a mayores, pues no tuvo que ser hospitalizada. También otras imágenes dejan ver que se encuentra en reposo en un hotel.

Los medios internacionales señalaron que el percance pudo haber ocurrido en Guanajuato, México, lugar en el que se encontraba justamente cuando se encontraba realizando las grabaciones.

(Foto: captura de pantalla)

*Con información de Siglo de Torreón.