Le robaron el celular, lo ubicó pero la PNC no le ayudó a recuperarlo

Un guatemalteco contó en redes sociales cómo fue víctima de un asalto y aunque intentó recuperar su celular, no recibió apoyo de la PNC.

El jueves pasado a eso de las 7:50 de la mañana, el joven se conducía sobre la Calzada Atanasio Tzul, cerca de donde se ubica la Correccional Las Gaviotas, iba hacia su trabajo cuando fue víctima de la delincuencia del país.

No lo acostumbra, pero ese día llevaba el vidrio de su vehículo abajo cuando se percató que una moto con dos personas se le acercaron, en cuestión de segundos escuchó que desenfundaron el arma y le apuntaron pidiéndole sus pertenencias.

Él entregó su celular y los motoristas se fueron rápido. Al llegar a su trabajo interpuso la denuncia en línea ante el Ministerio Público.

"Se llevaron mi celular que es un Iphone 13, por el sistema que tiene el teléfono no lo pudieron apagar y mientras esté encendido se puede localizar a través de una aplicación y eso hice", dijo la víctima.

Publicación del guatemalteco víctima del asalto. (Foto: Captura e pantalla)

El celular estaba en el Mercado El Guarda, zona 11

Desde la aplicación logró ubicar su celular en El Mercado El Guarda, zona 11. Ahí estuvo desde las 9:00 hasta las 13:00 horas. Conociendo la ubicación de su celular y con la intención de recuperarlo, el joven llamó a la Policía Nacional Civil para recibir apoyo.

En las primeras dos veces le cortaron la llamada y en un tercer intento por pedir ayuda, la operadora le dijo que no podía movilizar una patrulla de una zona a otra por lo que le recomendó que fuera al lugar donde estaba su celular, ubicara una patrulla cercana y ahí pidiera el apoyo.

"Yo llamé a la policía, tenía la esperanza que se pudiera hacer algo", lamentó.

En la primera ubicación el celular se encontraba en el mercado El Guarda, zona 11. (Foto: Cortesía)

Cambió de ubicación

Más tarde, el celular ya no estaba en El Mercado El Guarda, ahora se ubicaba por el Hospital Roosevelt, aunque muy cerca de donde estuvo durante toda la mañana. El joven al no recibir la ayuda que esperaba de la PNC, fue a buscar su teléfono con otros compañeros y aunque preguntó en diferentes lugares todos le decían que no tenían.

La víctima atribuye a que no le quisieron mostrar o vender porque justo ese día en la mañana, la PNC hizo una redada y capturó a dos personas.

En la segunda ubicación, el celular estaba por el Hospital Roosevelt. (Foto: Cortesía)

Al no lograr su objetivo, desistió y reportó el robo del celular a la compañía telefónica para que lo quemaran. Minutos después perdió la ubicación del celular porque ya estaba inhabilitado.

Soy502 llamó a la Policía Nacional Civil para conocer los protocolos de atención a víctimas de asalto, pero no respondieron a las llamadas.