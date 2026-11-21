-

Chelsea cae 1-4 ante el Leeds, suma tres derrotas en cuatro duelos y cede la sexta plaza. Goles, claves y tabla.

OTRAS NOTICIAS: El Manchester City no sale de su crisis y empata en casa ante el Fulham

El Chelsea vivió una tarde gris como local y se desplomó 1-4 ante el Leeds en una nueva jornada de la Premier League.

Lo que comenzó como una puesta en escena prometedora para los Blues terminó convirtiéndose en una remontada contundente del conjunto visitante, que deja tocado al equipo londinense y altera la zona alta de la clasificación.

Con este tropiezo, el Chelsea encadena su tercera derrota en los últimos cuatro partidos, un bache que frena su impulso y le hace perder contacto con el grupo de cabeza cuando la exigencia del campeonato aprieta.

El encuentro arrancó favorable para el cuadro local gracias al tanto del neerlandés Emmanuel Emegha en el minuto 25.

Sin embargo, la alegría duró apenas dos minutos: Noah Okafor firmó el empate en el 27' y abrió la puerta a una reacción fulminante del Leeds.

¡Lo empataron los Whites, Noah Okafor! ️ @MajolaB @ChelseaFC 1-01@LUFC ⚪️ @HBOMaxLat: https://t.co/JQG7BTvG44 @TNTLA #LaPremierEnHBOMax | #TNTSportsEnHBOMax https://t.co/WBgU2f6dyq — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 21, 2026

Ya en la segunda mitad, Dominic Calvert-Lewin completó la remontada desde el punto de penalti en el 53', Okafor repitió en el 58' para firmar su doblete y Brenden Aaronson cerró la goleada en el tiempo añadido (90+1').

¡GOLEADA DEL LEEDS, HUMILLACIÓN EN STAMFORD BRIDGE! ️ @MajolaB @ChelseaFC 1-4 @LUFC ⚪️ @HBOMaxLat: https://t.co/JQG7BTvG44 @TNTLA #LaPremierEnHBOMax | #TNTSportsEnHBOMax https://t.co/2wCxRCy1xw — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 21, 2026

Más allá del marcador, el dato que preocupa en el entorno blue es su solidez atrás: con 20 goles encajados, el Chelsea es el tercer equipo más goleado de la Premier League.

Además, el Leeds le adelanta en la tabla y sube al sexto puesto, un punto por encima de su rival de este sábado.

Datos: Sofascore

Encuentra más estadísticas aquí.