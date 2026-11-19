-

Explora la exposición gratuita de Fray Augusto Ramírez Monasterio en el Centro Cultural de Antigua Guatemala. Conoce las reliquias del Mártir de la Caridad y su legado tras la beatificación del 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Gustavo Helmrich: el pionero que compartió sus técnicas con el pueblo quekchí

Tras la beatificación de Fray Augusto Ramírez Monasterio, celebrada el 7 de noviembre de 2026 en la finca Florencia, en Antigua Guatemala, se abrió al público una exposición especial dedicada a su vida, su obra y su legado espiritual.

Si planeas visitar la Ciudad Colonial en las próximas semanas o te interesa conocer de cerca los pasajes más profundos de la historia religiosa local, hacer un recorrido por esta muestra temporal tiene que estar entre tus principales pendientes.

El cardenal Francisco Robles de México bendice la reliquia que reconoce al Beato Fray Augusto. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de noviembre, ofreciendo un espacio imperdible para la reflexión.

La muestra cobra un profundo significado histórico al recordar los trágicos acontecimientos que rodearon el fallecimiento de Fray Augusto Ramírez Monasterio.

Fray Augusto fue secuestrado en dos ocasiones y murió asesinado el 7 de noviembre de 1983. (Foto: Archivo)

El ahora beato fue secuestrado y martirizado tras mantenerse inquebrantable en la defensa del secreto de confesión, prefiriendo entregar su propia vida antes que romper el sagrado sigilo sacramental, un acto de fidelidad extrema que marcó su camino hacia los altares y consolidó su memoria en el corazón de los fieles.

La exposición, titulada "Fray Augusto Ramírez Monasterio, el Mártir de la Caridad", se encuentra instalada en el Centro Cultural de Antigua Guatemala, ubicado en el antiguo Palacio Arzobispal, sede de la Antigua Casa de la Cultura.

La inauguración de la exposición se llevó a cabo el 5 de noviembre. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Como se ha previsto desde su inauguración, la muestra permanecerá abierta al público durante tres semanas con acceso gratuito, permitiendo que vecinos, historiadores, turistas nacionales y extranjeros se acerquen a conocer los objetos que se han conservado a lo largo de las décadas.

El recorrido incluye la exhibición de reliquias de segundo grado que tuvieron contacto directo con Fray Augusto Ramírez. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Fray Edwin Alvarado, rector del Santuario San Francisco el Grande, explicó que entre las piezas exhibidas se encuentran reliquias de segundo grado, correspondientes a objetos que tuvieron contacto directo con el religioso, tales como vestimentas y ornamentos sacerdotales de gran valor histórico.

Fotografías y documentos oficiales forman parte del recorrido histórico habilitado por la comunidad. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Asimismo, se presentan documentos relacionados con la apertura de su proceso eclesiástico y comunicaciones oficiales sobre su trayectoria. Además, en los próximos días se incorporarán los decretos en latín y español firmados por el papa León XIV en la Santa Sede, consolidando el reconocimiento oficial de la Iglesia hacia el Mártir de la Caridad.

Vecinos y visitantes nacionales pueden acceder de forma gratuita a esta muestra conmemorativa. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Con esta exposición, la comunidad invita a la población a redescubrir el legado del nuevo beato guatemalteco, cuya vida marcada por el servicio y el sacrificio constituye un motivo permanente de reflexión para las nuevas generaciones.