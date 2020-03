Leonardo DiCaprio ayuda a turista perdido en Nueva York

Esta semana, el actor Leonardo DiCaprio salió a caminar por las calles de Nueva York, y un turista que estaba perdido se acercó a él a pedirle ayuda, sin saber de quién se trataba.

Seguramente el hombre estaba tan afligido en ese momento que no se percató de que hablaba con el famoso actor. El ganador del Óscar no dudó en brindarle ayuda y darle indicaciones.

Leonardo DiCaprio Seen Sweetly Giving a Stranger Directions in New York City https://t.co/SWDPXHbvmN — People (@people) February 26, 2020

Como era de esperarse, muchos comentaron lo ocurrido en las redes sociales y aplaudieron la amabilidad de DiCaprio. También mostraron un poco de "envidia de la buena" por la suerte que tuvo el turista perdido, de quien no se supo la identidad.

#NEWS : Leonardo DiCaprio was spotted helping out a lost tourist with directions while out on a rainy day in Manhattan (February 25, 2020) @LeoDiCaprio #LeonardoDiCaprio



https://t.co/R8citDUR7W pic.twitter.com/0cfmsanxlB — Leonardo Dicaprio Network (@DicaprioFan_) February 25, 2020

NOTA RELACIONADA:

Los Backstreet Boys comieron tacos en un local mexicano

*Con información de: Actualidad RT