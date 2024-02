¡Les quitaron salones y oficinas! Diputada confronta a Nery Ramos

-

Diputada de Elefante confrontó a Nery Ramos, luego de que le quitaron su oficina en el Congreso.

La diputada de la bancada Elefante, Hellen Magaly Alexándra Ajcip Canel, confrontó al presidente de la Junta Directiva del Congreso, Nery Ramos, luego de que les quitaron un salón y oficinas a dicho bloque.

Según expresó Hellen en una sesión de Instancias de Bloques, ella quiere saber los motivos por los que no cuenta con una oficina, a diferencia de sus otros compañeros.

"Por qué a mí se me está quitando la oficina y no a todos los demás diputados. Nosotros como bancada no tenemos dos salones de bancada, tenemos una oficina cada uno y un salón de bancada. Y solo conmigo se ha tomado esta decisión arbitraria, y todavía no hay un procedimiento (...) necesito que se me devuelvan mis espacios", dijo la diputada Hellen Ajcip casi entre lágrimas.

Mira aquí un video:

Nery Ramos le responde a la diputada Hellen Ajcip, quien exigió que le devuelvan su oficina pic.twitter.com/i3Uke9EFkD — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 27, 2024

Sin embargo, ante esta circunstancia, el presidente del Congreso, Nery Ramos, volvió a tomar la palabra y le aclaró a la diputada del bloque Elefante que la Junta Directiva no tiene persecución política contra ningún legislador.

Por aparte, el diputado Nery Rodas explicó a través de un video que, en el Congreso se están realizando acciones para eliminar privilegios, y así optimizar espacios que están siendo pagados con el dinero del pueblo.

Como fue el caso del salón que le quitaron al partido Elefante, luego de que este estuviera siendo usado exclusivamente por dos parlamentarios, cuando el espacio es para más de 20 personas.

Eliminar privilegios siempre enfrenta resistencia. Pero hay que hacerlo.



Hoy recuperamos un salón usado exclusivamente por dos diputados, cuando está destinado a más de 20.



Seguiremos optimizando los espacios. Los 25 millones en rentas del Congreso los paga el pueblo. pic.twitter.com/ZgP48OeTeM — Nery Rodas Méndez (@NeryRodas) February 26, 2024

Esta situación fue calificada por Ajcip Canel como un "desalojo".