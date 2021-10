Lewandowski elige al Madrid

Robert Lewandowski pedirá salir del Bayern en verano y priorizará una oferta del Real Madrid sobre cualquier otra, aún perdiendo dinero.

Justo cuando pensaba que estaba fuera de los rumores que vinculaban al delantero estrella del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski, con el Real Madrid, surgen algunas noticias de España que lo traerán de regreso, y también le darán horribles flashbacks de 2018.

Según el diario deportivo AS, se dice que Lewandowski está a favor de mudarse a Madrid, donde se uniría a exalumnos notables del Bayern Munich como David Alaba, Toni Kroos y Carlo Ancelotti. Lewandowski prefiere el Madrid: la superestrella polaca Robert Lewandowski pedirá abandonar el Bayern de Múnich con la intención de priorizar el paso al Real Madrid. El actual favorito del Balón de Oro está bajo contrato en Baviera hasta 2023.

El momento de este último rumor sobre Lewandowski no es curioso de ninguna manera. Surgen varios rumores, desde la falta de una extensión de contrato hasta la falta de participación en la ofensiva del equipo y el que el Bayern de Múnich al menos está mirando a otros delanteros, hay varias razones en la mente de Lewandowski para que el delantero (supuestamente) esté molesto.

La otra novedad fue que los altos mandos del Bayern de Múnich se reunieron para discutir qué se necesitaría para llevar a Haaland a Baviera.