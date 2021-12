Lewandowski a Messi: "Me gustaría que su declaración fuera honesta"

El gesto del astro argentino, Lionel Messi, no fue del todo creíble por Lewandowski, quien manifestó su descontento tras quedar segundo en la premiación.

Luego que Lionel Messi ganará el Balón de Oro 2021, el segundo lugar, Robert Lewandowski, se pronunció sobre ello en una entrevista que le concedió al programa "Moc Futbolu" de la cadena polaca Kanale Sportowym, donde el atacante expresó su descontento.

“Hubo tristeza, no tengo nada que esconder”, aseguró Lewandowski al ser consultado sobre el hecho de quedar por debajo de "la Pulga" en la votación, “No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho”.

“Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… Por supuesto que respeto como juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, consideró el ex Borussia Dortmund, haciendo referencia a cómo le afectó el hecho de no poder levantar el Balón de Oro correspondiente al 2021.

La dura expresión a las palabras que le dedicó Messi

También se refirió a las palabras que tuvo Lionel Messi tras subirse al escenario a recoger el premio: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, comentó con una sonrisa.

“Sin embargo, no me entusiasma”, sentenció sobre la posibilidad de recibir en el futuro el trofeo que no se entregó en el 2020 producto de la pandemia por coronavirus, y en el que parecía un claro vencedor por sobre el resto de los candidatos.

“Es una noche especial para mí. Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también”, había declarado públicamente el astro argentino.