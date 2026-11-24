-

Expertos señalan que la Ley de Ciberseguridad contiene vacíos jurídicos que podrían afectar a empresas, ciudadanos y a los medios de comunicación.

¿Puede una investigación digital terminar en un proceso penal? ¿Qué protección tienen los mensajes privados? Estas son algunas de las interrogantes que surgen tras la aprobación de la Ley Marco de Ciberseguridad, Decreto 26-2026.

Aunque la normativa busca combatir los delitos informáticos, especialistas y legisladores advierten que algunas disposiciones podrían interpretarse de manera amplia y afectar derechos como la privacidad y la libertad de expresión.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), señaló que existen preocupaciones sobre la redacción de determinados delitos y las facultades de investigación que contempla la ley.

Sus señalamientos coinciden con algunas de las objeciones del diputado Ronald Portillo, de la bancada Vamos, ante el Congreso.

Las facultades de investigación y la redacción de determinados delitos informáticos generan preocupaciones sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales. (Foto: Shutterstock / Soy502)

Estos son tres puntos que generan preocupación:

1. Acceso a información y sistemas digitales

Zapata advirtió que una interpretación amplia de algunas conductas relacionadas con el acceso a sistemas informáticos podría llevar conflictos laborales o contractuales al ámbito penal.

Por ejemplo, si una persona utiliza información de un sistema al que anteriormente tenía acceso por razones de trabajo, podrían surgir controversias sobre si contaba con autorización para hacerlo.

Esto no significa que cualquier uso de información digital constituya un delito. La preocupación está relacionada con la forma en que se interpreten las disposiciones.

2. Investigación y comunicaciones privadas

Los artículos 61, 62 y 64 fueron cuestionados por el diputado Ronald Portillo debido a su relación con medidas de investigación, acceso a datos informáticos e intervenciones de comunicaciones.

Aunque la normativa contempla autorizaciones judiciales, el legislador consideró necesario establecer límites más precisos para proteger la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones.

3. Delitos informáticos y delincuencia organizada

El artículo 90 incorpora delitos informáticos al marco de la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Portillo advirtió que la referencia a otros delitos relacionados con esta materia podría generar incertidumbre sobre las conductas a las que se aplicaría ese régimen especial.

Infografía creada con apoyo de IA.

Artículos bajo cuestionamiento 61, 62 y 64 Acceso a datos y comunicaciones La objeción plantea que las facultades de investigación necesitan límites precisos para proteger la privacidad. 90 Delincuencia organizada Se cuestiona la amplitud de los delitos informáticos incorporados a este régimen especial. Protección de datos Garantías para los ciudadanos Fundesa propone una ley de protección de datos personales y mayor transparencia sobre las medidas de investigación.

¿Qué riesgos enfrentaría el periodismo?

Los cuestionamientos a la ley alcanzan al ejercicio periodístico, por temas sobre protección de las fuentes confidenciales y al manejo de información obtenida mediante herramientas digitales.

Un documento de evaluación de riesgos legales e institucionales para el periodismo en Guatemala advierte que algunas disposiciones del Decreto 26-2026 podrían comprometer la confidencialidad de las comunicaciones entre periodistas y sus fuentes.

Entre las preocupaciones figura la posibilidad de que las facultades de rastreo e investigación digital permitan identificar a personas que proporcionan información confidencial a los medios de comunicación.

El análisis también señala riesgos relacionados con la recepción de documentos filtrados que revelen posibles irregularidades de interés público, debido a la interpretación que podría darse a delitos como el acceso ilícito a sistemas informáticos o la interceptación de datos.

Asimismo, cuestiona que la legislación no contemple, según su evaluación, salvaguardas suficientemente claras para proteger determinadas actividades periodísticas realizadas en beneficio del interés público.

El documento relaciona estas preocupaciones con los artículos 24, 31 y 35 de la Constitución, vinculados con la inviolabilidad de las comunicaciones, el acceso a registros y la libertad de emisión del pensamiento.

Entre los temores sobre la nueva ley de ciberseguridad destaca que la posibilidad de que las facultades de rastreo e investigación digital permitan identificar a personas que proporcionan información confidencial a los medios de comunicación. (Foto: Canva/Soy502)

El riesgo del silencio en las fuentes

Para el constituyente Roberto Alejos, los cuestionamientos relacionados con la libertad de expresión tienen fundamento y representan una de las críticas más serias a la Ley Marco de Ciberseguridad.

Sin embargo, considera que Guatemala necesita esta legislación y que deben buscarse mecanismos para corregir sus deficiencias sin poner en riesgo su vigencia y explicó que una de las principales preocupaciones se encuentra en los artículos 63 y 64, relacionados con el acceso remoto a sistemas informáticos y la interceptación de comunicaciones.

Una interpretación amplia de estas disposiciones podría comprometer la identidad de las personas que proporcionan información confidencial a periodistas, incluso cuando se trata de denuncias sobre posibles actos de corrupción.

El constituyente también advirtió sobre las facultades de monitoreo contempladas en los artículos 21 y 33, así como sobre la ausencia de una ley específica de protección de datos personales en Guatemala.

A su criterio, mientras se aprueba esa legislación, es necesario establecer garantías y controles en el reglamento de la Ley de Ciberseguridad para evitar posibles abusos.

"Vale la pena salvar la ley y liberarla de toda crítica", expresó Alejos, al recordar que su aprobación fue resultado de un proceso de discusión en el que participaron distintos sectores.

Su preocupación es que el temor a ser identificadas provoque que las fuentes de información dejen de denunciar irregularidades, lo que tendría consecuencias para la fiscalización ciudadana y la libertad de expresión.

Cuestionan facultades al Ejército

El constituyente, Aquiles Faillace, también expresó su preocupación por las atribuciones que la Ley otorga al Ejército, particularmente la recopilación y el análisis de información sobre amenazas internas.

A su criterio, existe el riesgo de que estas facultades desdibujen los límites entre las funciones de defensa nacional y las de seguridad interna.

Faillace recordó las prácticas de vigilancia e inteligencia de la época de los gobiernos militares y cuestionó que se otorguen atribuciones que, en su opinión, no corresponderían a la institución castrense.

También puso en duda la conveniencia de que el presidente de la República sea quien encabece el órgano responsable de la política nacional de ciberseguridad. Para finalizar, considera que una investigación periodística sí podría derivar en un proceso penal y los mensajes privados carecerían de protección.

¿Qué responde el Gobierno?

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que la protección de los derechos de las personas constituye uno de los objetivos centrales de la legislación.

El mandatario sostuvo que la normativa busca evitar que la información personal compartida por internet quede expuesta a acciones criminales.

Por su parte, Zapata considera necesario reforzar las garantías para la protección de datos personales, delimitar las facultades institucionales y establecer mecanismos de transparencia sobre las solicitudes de acceso a información y las intervenciones de comunicaciones.