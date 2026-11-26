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La entrada en vigor de la Ley de Ciberseguridad, reaviva la discusión sobre la urgencia de tipificar delitos informáticos.

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La reciente aprobación de la Ley Marco de Ciberseguridad en Guatemala, contenida en el Decreto 26-2026, ha generado una división entre la necesidad técnica de combatir los fraudes cibernéticos y la preocupación por vacíos legales que vulneren los derechos constitucionales.

Mientras diversos sectores destacan la urgencia de contar con herramientas penales para sancionar la suplantación de identidad, analistas advierten que la falta de especificidad en las facultades de investigación digital podría abrir la puerta a procesos penales por el uso de información confidencial o el ejercicio periodístico.

Un vacío en la privacidad

El debate cobra fuerza ante la falta de un marco complementario sobre la gestión de datos sensibles en las plataformas digitales del país, una carencia que enciende las alarmas entre analistas y juristas.

En ese contexto, un documento de evaluación de riesgos legales e institucionales para el periodismo en Guatemala advierte que algunas disposiciones del Decreto 26-2026 podrían comprometer la confidencialidad de las comunicaciones entre periodistas y sus fuentes.

Algunas disposiciones del Decreto 26-2026 podrían comprometer la confidencialidad de las comunicaciones entre periodistas y sus fuentes. (Foto: Canva/Soy502)

Esta situación genera una tensión directa con los artículos 24, 31 y 35 de la Constitución Política de la República, los cuales garantizan la inviolabilidad de las comunicaciones, el libre acceso a las dependencias y registros públicos, y el ejercicio irrestricto de la libertad de emisión del pensamiento.

Frente a estas dudas sobre posibles sesgos discrecionales, representantes del sistema financiero regulado afirman que el marco general era imperioso para el país.

"Creo que el país ya necesitaba regulación en materia de ciberseguridad. Necesitamos tener el marco que nos permita coordinarnos entre todos los actores hacia abajo", opinó Erhard Schafer, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG).

Para el directivo, aunque la normativa admite áreas de mejora técnica, prescindir de un instrumento legal representaba una condición de vulnerabilidad crítica para las instituciones y la infraestructura nacional.

En esa misma línea técnica, el sector bancario enfatiza que el propósito central de la regulación se enfoca en sancionar los vacíos delictivos que antes quedaban impunes por falta de tipificación.

Según el sector bancario, se busca sancionar los vacíos delictivos que antes quedaban impunes por falta de tipificación. (Foto: Canva/Soy502)

"Más que limitar la libertad de expresión, que no es ese el objetivo de la ley, es poder tipificar delitos de ciberseguridad a nivel nacional, a nivel de Guatemala", Benjamín Arriaza, director miembro del Consejo de Administración de Banrural.

Arriaza explicó que el país registraba un rezago normativo considerable frente a la región, citando como ejemplo a El Salvador, nación que aprobó su legislación específica en 2024, mientras que la normativa guatemalteca cobrará vigencia el 17 de diciembre de 2026.

Resguardo de fuentes

No obstante, las inquietudes expresadas por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y diversos juristas se concentran en los artículos 61, 62, 63 y 64 del decreto, los cuales regulan el acceso remoto a datos y la interceptación de comunicaciones informáticas.

La principal objeción sostiene que la amplitud del lenguaje normativo podría permitir el rastreo de filtraciones y comprometer el anonimato de las fuentes periodísticas que denuncian actos de corrupción, generando un efecto inhibitorio en la fiscalización ciudadana.

"La ley no puede quedar a una interpretación arbitraria de quien está para tomar ciertas acciones o decisiones, porque cuando no hay claridad se corre ese riesgo", advirtió Schafer, al analizar las aprensiones sobre la gestión de la información reservada.

En ese sentido, el directivo explicó que la normativa exige cuidar el anonimato de las fuentes y de la información sensible, por lo que los reglamentos sectoriales deberán detallar con precisión qué tipo de datos se pueden intercambiar, entre quiénes y con qué fin específico, evitando que los mecanismos de inteligencia cibernética vulneren garantías individuales.

No obstante, Schafer reconoció que en su opinión personal el país debió haber comenzado con la aprobación de una ley de protección de datos personales previa o conjunta a la regulación de ciberseguridad

Por su parte, desde la perspectiva de la gestión del riesgo operativo en el sistema bancario, se destaca que la ausencia de un marco legal dejaba en desprotección a la ciudadanía frente a modalidades delictivas complejas.

La ausencia de un marco legal sobre ciberseguridad dejaba en desprotección a la ciudadanía frente a modalidades delictivas complejas. (Foto: Canva/Soy502)

"Por ejemplo, yo vengo y suplanto su identidad, hagamos de cuenta que yo pude extraer sus datos y puedo tomar sus fondos sin su autorización. Y el banco puede, habiendo entregado el dinero, la persona no ser tipificada de delito ya que no había un marco jurídico que así lo representara", explicó Arriaza, para fundamentar por qué la tipificación penal del fraude cibernético resulta indispensable para la certeza jurídica de la población.

Reglamento y enmiendas

El proceso para que la normativa sea totalmente operativa tomará entre 18 y 24 meses, plazo que incluye un período de seis meses posterior a su entrada en vigor para la formulación del reglamento y la posterior integración del Consejo Nacional de Ciberseguridad.

Durante esta etapa reglamentaria se deberán definir los límites de la actuación investigativa y el estricto cumplimiento del principio de anonimato en el manejo de transferencias informáticas.

La superación de los vacíos legales dependerá de la precisión con la que se redacten los instrumentos derivados o de las eventuales modificaciones legislativas en el Congreso.

"Siempre una ley que nace no nace perfecta, siempre nace con oportunidades de mejora", sostuvo Arriaza, al referirse al proceso de implementación de la norma.

A su criterio, la elaboración del reglamento técnico y las eventuales reformas parlamentarias que puedan surgir en el Congreso serán los factores determinantes para garantizar la seguridad digital del sistema financiero y la tipificación de los delitos cibernéticos, sin lesionar las garantías constitucionales de acceso a la información ni el libre ejercicio del periodismo en el país.