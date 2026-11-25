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Análisis señala que la legislación contiene vacíos jurídicos que podrían generar incertidumbre para inversionistas.

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La Ley Marco de Ciberseguridad podría generar incertidumbre para la inversión, afectar las operaciones de las empresas e incrementar los riesgos legales y económicos para el sector privado, debido a una serie de vacíos jurídicos que contiene la normativa.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), advirtió que el Decreto 26-2026 deja aspectos fundamentales sujetos a decisiones reglamentarias del Organismo Ejecutivo.

Dichas decisiones se centran particularmente en materia de sanciones administrativas, obligaciones empresariales y supervisión.

"Para la inversión, el riesgo es la incertidumbre. Un inversionista necesita saber qué le van a exigir y quién lo va a supervisar, y hoy ninguna de las dos cosas están claras", explicó Zapata.

Las advertencias del representante empresarial coinciden en varios aspectos con los cuestionamientos jurídicos que el diputado Ronald Portillo, de la bancada Vamos, presentó ante el Congreso de la República antes de que la legislación fuera sancionada.

Entre las principales preocupaciones figuran la falta de definición de las infracciones y multas administrativas, los procedimientos sancionatorios y la amplitud de las responsabilidades que podrían asumir las personas jurídicas.

El Decreto 26-2026 establece categorías de infracciones administrativas, pero no define las conductas específicas ni los montos de las multas. (Foto: Archivo / Soy502)

Zapata considera que uno de los principales problemas de la normativa es la falta de certeza sobre las obligaciones y consecuencias económicas que deberán enfrentar las empresas.

La legislación clasifica las infracciones administrativas en leves, graves y gravísimas, pero no define expresamente qué conductas corresponden a cada categoría ni determina los montos de las multas.

Estos aspectos quedan sujetos al desarrollo del reglamento, situación que, según Fundesa, dificulta que las empresas conozcan anticipadamente los riesgos relacionados con el cumplimiento de la legislación.

Esta preocupación coincide con la segunda objeción presentada por Portillo, quien cuestionó el artículo 37 del Decreto 26-2026 por delegar al reglamento la definición de elementos esenciales del régimen sancionatorio.

El legislador argumentó que las conductas constitutivas de infracciones y sus respectivas sanciones deben establecerse mediante una ley y no quedar sujetas a disposiciones reglamentarias del Ejecutivo.

Otro aspecto que preocupa a Fundesa es que los recursos provenientes de las multas administrativas formarán parte de los fondos de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, institución que también tendrá responsabilidades en la aplicación del régimen sancionatorio.

Para Zapata, esto representa un incentivo institucional cuestionable, debido a que la entidad encargada de imponer determinadas multas también recibirá los recursos recaudados.

Obligaciones y cargas empresariales

Otra advertencia se relaciona con la posibilidad de que empresas con diferentes capacidades económicas y tecnológicas queden sujetas a obligaciones similares.

Zapata explicó que la definición de los sujetos obligados es amplia y podría incluir a prácticamente todas las empresas formales que utilizan sistemas informáticos para desarrollar sus actividades.

Según su análisis, la legislación comprende sistemas cuya afectación pueda comprometer la seguridad de la información, una descripción insuficiente para distinguir entre diferentes actividades empresariales.

"Una Pyme podría terminar con obligaciones pensadas para una distribuidora de energía", advirtió el representante empresarial.

Las pequeñas y medianas empresas podrían enfrentar obligaciones de ciberseguridad que superen sus capacidades económicas y tecnológicas. (Foto: Archivo / Soy502)

Las exigencias relacionadas con sistemas de seguridad, mecanismos de respuesta y procedimientos administrativos podrían representar cargas operativas para empresas que no cuentan con los recursos técnicos y económicos de las grandes compañías.

Ante esta situación, Fundesa propone establecer criterios objetivos que permitan identificar con claridad cuáles empresas estarán sujetas a las obligaciones contempladas en la ley.

Zapata señaló que la legislación contempla responsabilidades para las personas jurídicas, con multas que oscilan entre Q100,000 y Q300,000, además de otras sanciones que podrían afectar el funcionamiento de las empresas, según lo establecido en el artículo 55.

Esta preocupación coincide con la cuarta objeción presentada por Portillo, quien cuestionó el artículo 54, referente a la responsabilidad de las personas jurídicas.

El legislador advirtió que la disposición podría generar incertidumbre sobre las condiciones bajo las cuales una empresa debe responder por hechos ilícitos cometidos mediante sus sistemas informáticos.

Según su planteamiento, es necesario diferenciar las conductas realizadas con conocimiento o participación de una empresa de aquellas ejecutadas por terceros sin su autorización.

Este aspecto es relevante debido a que las organizaciones utilizan sistemas informáticos a los que pueden acceder trabajadores, proveedores y otras personas vinculadas contractualmente.

Zapata también advirtió que la amplitud de determinadas figuras penales relacionadas con el acceso a sistemas informáticos podría provocar que controversias sobre el uso de información empresarial, conflictos laborales o contractuales terminen siendo examinados en el ámbito penal.

Plazos insuficientes para ejercer la defensa

Además de las sanciones económicas, Fundesa expresó preocupación por los procedimientos administrativos establecidos en la legislación.

Zapata señaló que el régimen contempla dos días de audiencia para que una persona o empresa señalada de cometer una infracción pueda ejercer su defensa, así como cinco días para presentar pruebas.

La Dirección Nacional de Ciberseguridad recibirá recursos provenientes de las multas administrativas, una disposición cuestionada. (Foto: Archivo / Soy502)

Consideró que estos períodos podrían resultar insuficientes cuando se investiguen incidentes informáticos que requieran análisis técnicos especializados.

Este señalamiento coincide con la tercera objeción formulada por Portillo, quien cuestionó los plazos establecidos para desarrollar los procedimientos sancionatorios.

El diputado argumentó que los incidentes de ciberseguridad pueden requerir peritajes, revisión de registros informáticos y análisis de vulnerabilidades, entre otros procedimientos complejos que difícilmente podrían completarse en períodos reducidos.

Desde esa perspectiva, los plazos podrían dificultar que las empresas reúnan los elementos técnicos necesarios para ejercer su derecho de defensa ante una eventual sanción.

Aunque la normativa contempla recursos administrativos contra las resoluciones de la autoridad competente, las preocupaciones planteadas se concentran en la suficiencia de los plazos y las garantías durante el procedimiento sancionatorio.