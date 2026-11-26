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La Comisión de Economía conocerá el borrador del dictamen de la iniciativa 6688, que busca sustituir la actual Ley de Contrataciones del Estado.

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El presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso, diputado Jorge Ayala, informó que este jueves 26 de noviembre se conocerá el borrador del dictamen de la iniciativa 6688, que propone una nueva Ley de Contrataciones Públicas.

El documento, elaborado por los asesores y equipos técnicos, será compartido con centros de pensamiento y otros sectores para que puedan revisar su contenido y presentar observaciones, indicó Ayala.

La Comisión deberá evaluar las observaciones de los sectores interesados y alcanzar consensos antes de emitir un dictamen. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Asimismo explicó que, una vez recibidos los aportes, la Comisión se reunirá con estas organizaciones para evaluar cuáles podrían incorporarse a la propuesta y, a partir de ese proceso, construir un eventual dictamen favorable.

La Comisión de Economía se mantiene en sesión permanente para conocer las observaciones de los diputados de distintas bancadas.

Agregó que emitir un dictamen precipitado para esta semana no era factible debido al análisis que requiere esta iniciativa.

“ Siempre hemos dicho que los tiempos para poder hacer un dictamen en esta semana eran muy complicados, porque creemos que todavía está pendiente un proceso de discusión mucho más amplio y técnico, sobre la iniciativa ” Jorge Ayala , Presidente Comisión Economía y Comercio Exterior

Ayala también afirmó que, por el momento, no existen los consensos ni las validaciones suficientes de la sociedad civil y de los bloques legislativos para aprobar un dictamen.

Diputados plantearon aprobarla de urgencia nacional

La iniciativa 6688 fue mencionada durante las reuniones de la Instancia de Jefes de Bloque y algunos diputados plantearon la posibilidad de llevarla al pleno para buscar su aprobación por urgencia nacional.

Sin embargo, la propuesta no fue incorporada en la agenda y distintos sectores advirtieron que una aprobación acelerada podría dejar fuera aspectos importantes de su revisión.

La Red de Centros de Pensamiento pidió al Congreso que la iniciativa fuera conocida por la vía ordinaria y no mediante urgencia nacional.

Algunos diputados plantearon conocer la nueva Ley de Contrataciones por la vía de urgencia nacional. (Foto: Arvhivo Soy502)

Asimismo, señalaron que el proyecto sustituye por completo la legislación vigente y modifica las reglas para adquirir bienes, contratar servicios y ejecutar obra pública y todavía necesita una revisión más profunda.

Entre los riesgos advirtieron la posibilidad de ampliar injustificadamente las compras directas, modificar contratos adjudicados sin controles suficientes y generar incertidumbre si la normativa entra en vigor sin reglamentos, sistemas informáticos y entidades preparadas para aplicarla.

Aumento del umbral de licitación

Uno de los cambios que plantea la iniciativa es elevar de Q900 mil a Q2 millones el monto a partir del cual las instituciones públicas deben realizar una licitación.

El analista económico Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), considera que mantener los montos como criterio central para definir los procedimientos de contratación no resuelve los problemas de fondo del sistema.

Maúl explicó que el precio no debería ser el único factor para determinar cómo se contrata un bien, servicio u obra pública. También deben considerarse la calidad, las garantías, la asesoría técnica y los servicios posteriores a la compra.

Ademas, indicó que elevar el umbral a Q2 millones podría modificar la forma en que se fraccionan o agrupan las contrataciones, pero no garantiza que el Estado compre mejor ni que obtenga productos y servicios de mayor calidad.

El analista económico Hugo Maúl cuestionó que el aumento del umbral de licitación de Q900 mil a Q2 millones sea considerado una solución a los problemas de contratación pública. (Foto ilustrativa: Archivo Soy502)

También cuestionó que actualizar estos montos por el incremento de los costos y la inflación se haya presentado como justificación para elevar el límite de licitación.

Agregó que las instituciones deben mejorar la planificación de sus adquisiciones y contar con personal especializado en compras públicas. Además, los responsables de las contrataciones deberían ser evaluados por los resultados y la utilidad de lo que adquieren, no solamente por el nivel de ejecución presupuestaria.

Sobre los riesgos de corrupción y fraccionamiento, Maúl señaló que esta última práctica ya está prohibida, pero las deficiencias de fiscalización permiten que continúe. Advirtió que elevar los límites podría mantener las malas prácticas, pero con montos mayores.

Una iniciativa de más de 200 artículos

La iniciativa 6688 fue presentada por el Organismo Ejecutivo y busca reemplazar la actual Ley de Contrataciones del Estado.

El proyecto supera los 200 artículos y contempla cambios para agilizar los procedimientos, incorporar herramientas tecnológicas, fortalecer Guatecompras y establecer modalidades diferenciadas según el tipo de adquisición.

La propuesta también busca ampliar la competencia entre proveedores y establecer controles para reducir riesgos de sobrevaloración y discrecionalidad.

El alcance de la iniciativa incluye a instituciones públicas, municipalidades, entidades autónomas y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).