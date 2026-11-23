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La discusión de la nueva Ley de Contrataciones continúa sin dictamen, mientras tanto, organizaciones rechazan su aprobación por urgencia nacional.

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La Comisión de Economía y Comercio Exterior continúa este lunes 23 de noviembre en sesión permanente para discutir la nueva Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo, todavía no tiene una fecha definida para emitir dictamen.

Aunque algunos diputados buscaban concluir el análisis este lunes para trasladar la iniciativa a la instancia de jefes de bloque e incorporarla a la agenda legislativa de las próximas sesiones plenarias, otros consideran que la extensión de la propuesta y sus posibles efectos requieren una discusión más amplia.

El diputado Ayala señaló que su prioridad es alcanzar un documento con amplio consenso que incorpore las observaciones de los distintos bloques legislativos. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El presidente de la comisión, Jorge Ayala, explicó que desde la mesa de trabajo no existe un calendario ni un compromiso para emitir el dictamen en una fecha específica.

Por su parte, señaló que su responsabilidad es construir un documento con amplio consenso, que incorpore y atienda las observaciones de los distintos bloques legislativos y de los sectores que han participado en la discusión.

Contraste de análisis

La diputada Teresita de León se refirió al análisis de la iniciativa con cierta preocupación por aspectos que considera que todavía no han sido suficientemente discutidos sobre el impacto que de la entrada en vigencia de la normativa en la ejecución del Estado; como ocurrió con las reformas realizadas en 2015 a la actual Ley de Contrataciones, las cuales afectaron la ejecución estatal durante cerca de dos años.

En contraste, el diputado José Carlos Sanabria manifestó que la iniciativa permitirá modernizar el sistema de compras y contrataciones públicas, vigente desde 1992, y dotar a las instituciones de mayor agilidad para responder a las necesidades de la población.

Diputados oficialistas buscan llevar al pleno la aprobación de urgencia nacional de la iniciativa 6688. (Foto: Archivo)

Diputados oficialistas buscan llevar al pleno la aprobación de urgencia nacional de la iniciativa 6688. (Foto: Archivo)

Por ahora continúan las conversaciones entre los bloques y el equipo técnico del Ministerio de Finanzas (Minfin), donde la comisión prevé revisar un cuadro comparativo de la iniciativa original y las observaciones recibidas, sin que exista hasta el momento, una fecha establecida para concluir el dictamen.

"Estaremos evaluando cuánto hemos avanzado, qué queda pendiente todavía y continuaremos en sesión permanente hasta que tengamos los consensos adecuados para poder buscar una firma o un dictamen", explicó el diputado Ayala.

Rechazan Urgencia Nacional

Este 23 de noviembre se espera conocer los avances del análisis de la iniciativa 6688, que algunos diputados oficialistas consideran llevar al pleno y aprobarla de urgencia nacional tentativamente el martes 24 de noviembre o el miércoles 25.

No obstante en un comunicado reciente el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y otras organizaciones manifestaron su rechazo a que la iniciativa 6688 sea aprobada de Urgencia Nacional.

CACIF, Fundesa, Fundación 20/20 y Guatemala No Se Detiene rechazaron una eventual aprobación de urgencia nacional de la iniciativa 6688. (Imagen: CACIF)

Señalaron que una reforma de esta magnitud requiere un análisis técnico y un debate legislativo amplio, debido a sus implicaciones en el uso de los recursos públicos, la obra pública y las compras de bienes y servicios.

Además, señalaron que la iniciativa contempla que su aplicación comience dentro de 18 meses, durante el próximo gobierno, por esta razón consideran injustificable apresurar su aprobación y pidieron mantener el proceso ordinario de discusión.

"expresamos nuestra profunda preocupación por la insistencia del Gobierno y sus diputados del Congreso de la República en aprobar la nueva Ley de Contrataciones del Estado por urgencia nacional", detalla el comunicado.