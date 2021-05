Ley de ONG: Congresista estadounidense critica a la CC por resolución

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad revocaron un amparo que impedía que entrara en vigencia la Ley de Organizaciones No Gubernamentales.

El congresista estadounidense, Albio Sires, externó su preocupación por la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de revocar un amparo provisional, con lo que podrá entrar en vigencia la Ley de Organizaciones No Gubernamentales.

"Me preocupa profundamente la decisión de permitir que entre en vigor una ley que permita la disolución arbitraria de las ONG en Guatemala. El Tribunal Constitucional lo bloqueó el año pasado, antes que el #pactodecorruptos instalara ilegalmente a sus aliados en la cancha", escribió Sires.

"Mientras la administración de Biden busca evaluar qué tipo de socio tenemos en el gobierno de Guatemala, lo que vemos no puede ser alentador. El presidente Giammattei debe enviar un mensaje contundente de que defiende la justicia y las libertades civiles, no la impunidad y la captura de las élites", concluyó el legislador.

¿Por qué genera polémica?

La ley, aprobada en 2020, genera polémica debido a que algunas personas consideran que es bueno que toda Organización No Gubernamental (ONG) que opera en Guatemala rinda cuentas y otras consideran que es una medida "represiva".

Previo al Decreto 4-2020, cualquier ONG debía cumplir con varias formalidades, como inscribirse ante el Registro de Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación y, cuando manejan fondos públicos, deben ser fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Sin embargo, la modificación obliga a que las ONG también se registren ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y, en caso de ser extranjeras, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

El Repeju quedó facultado para cancelar a cualquier ONG que considere que está utilizando financiamiento para alterar el orden público.