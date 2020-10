“Liberen a mi hija", suplica padre de futbolista desaparecida

César Mazariegos, padre de la seleccionada nacional de fútbol Karen Elizabeth Barrera Turcios, suplica para que su hija aparezca.

“Yo le suplico, démela, esa niña no es mala, esa niña no ha hecho nada malo. Ella es una niña sana. Es demasiado lo que estamos sufriendo por su ausencia. Yo quiero verla jugar nuevamente... les suplico a ustedes que la tienen, démela, no vamos a tomar ninguna represalia. Déjenla libre, donde quiera, para que yo pueda recogerla“, expresó.

La joven de 20 años se encuentra desaparecida desde el 30 de septiembre. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron allanamientos en dos inmuebles para tratar de localizar a Karen Barrera.

“Yo sé que me están viendo, que me están oyendo, lo único que yo quiero es que mis palabras penetren en sus corazones y dejen libre a mi hija“, indicó Mazariegos.

La última vez que vieron a Karen fue en la colonia Los Planes, zona 5 de Villa Nueva. Sus familiares activaron la alerta de búsqueda Isabel-Claudina.

Si tienes alguna información que permita localizarla, puedes llamar al Ministerio Público al 1572 o con la Policía Nacional Civil al 110.

*Con información de Sonora

