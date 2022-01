Libro revela las últimas palabras de Avicci antes de su muerte

Cuatro años después de la muerte de Avicii se publicará un libro biográfico.

El próximo 18 de enero se publicará Tim - La biografía oficial de Avicii (Tim - The Oficial Biography of Avicii en su título original).

En este libro, los admiradores del músico sueco podrán conocer sus pensamientos antes de fallecer, pues incluirá las últimas entradas del diario que llevaba.

Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, se quitó la vida a los 28 años en Mascate, Omán. En la biografía oficial se retratará el abuso de sustancias así como los problemas de salud mental que padecía el productor y DJ.

Avicii escribió en su diario que el dolor era incontenible y esperaba que su versión del futuro pudiera sobrellevar el estrés y la ansiedad que acarreaba su agitada vida.

“El futuro Tim lidia con el dolor. El futuro Tim lidia con el dolor mejor que el Tim presente porque ya hay demasiados dolores presentes más urgentes para tratar”, se puede leer en la obra.

La última frase

La última frase que el músico escribió en su diario fue “¡El derramamiento del alma es el último apego, antes de que se reinicie!”, según el libro.

Cabe señalar que antes del fatídico 20 de abril de 2018, Avicii había expresado que estaba “en modo automático”.

En 2015, el autor de Wake Me Up acudió al Maharishi Mahesh Yogi para que le enseñara técnicas de meditación. Este líder religioso hindú también fue visitado en 1968 por The Beatles.

Se conoció en su momento que Avicii realizaba meditaciones durante horas aunque lo recomendado eran 20 minutos.