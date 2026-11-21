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El conjunto dirigido por Mikel Arteta no consiguió aprovechar el empate del Manchester City para acomodarse en la cima de la Premier.

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La Premier League vuelve a apretarse en la parte alta de la tabla después del tropiezo del Arsenal en su visita al Newcastle United, donde empató 2-2 este sábado y dejó escapar dos puntos importantes en la lucha por el campeonato.

Los gunners se adelantaron con un gol de Eberechi Eze, quien aprovechó una gran asistencia de Kai Havertz para darle ventaja a los londinenses. Sin embargo, el Newcastle reaccionó en la segunda parte y remontó en apenas 15 minutos.

: Newcastle logra empatarle un partido al Arsenal en St. James Park por primera vez en 15 AÑOS desde el empate 0-0 en Agosto del 2011 por la Premier League. https://t.co/fXGF1dWgSU — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 21, 2026

Harvey Barnes igualó el marcador ante un David Raya que ya arrastraba molestias, mientras que Malick Thiaw aprovechó un balón suelto en la línea de gol tras un tiro de esquina para poner el 2-1. La jugada fue revisada por el VAR por un posible fuera de juego, pero el tanto terminó siendo validado.

La preocupación aumentó para el Arsenal cuando el guardameta español tuvo que abandonar el terreno de juego con el hombro inmovilizado y acompañado por el cuerpo médico. Su lugar fue ocupado por Kepa Arrizabalaga, quien volvió a disputar minutos en la Premier League.

: David Raya se va LESIONADO y es reemplazado por Kepa. Arsenal busca un gol para el empate a falta de unos 15-20 minutos. https://t.co/PKrARuW9as — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 21, 2026

Cuando parecía que el las urracas tenían controlado el partido, los visitantes encontraron el empate. Martin Odegaard aprovechó una transición rápida y asistió a Noni Madueke, quien definió para establecer el 2-2 definitivo.

El resultado deja al Arsenal con 28 puntos en el liderato, pero el Brighton podría reducir la diferencia a tres unidades si vence este domingo al Hull City. Por su parte, el Newcastle llegó a 13 puntos y ocupa el puesto 12 de la clasificación, todavía lejos de los puestos europeos.

Datos: Sofascore

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*Con información de agencias