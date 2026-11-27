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La fase de clasificación del torneo Apertura 2026 llega a su final este sábado, con una jornada 22 unificada en horario (3:00 p. m.) y con todos los partidos con algo que decidir de cara a la fiesta por el título o al horizonte del Clausura.

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A pesar de ya tener a cinco de los seis invitados a la fase final, todavía falta definir las posiciones para todos y otros cuatro equipos pelean por ese último boleto a la disputa por el trofeo a final de año.

Antigua llega a esta jornada como el flamante líder del campeonato con 40 puntos, pero recibirá en el estadio Pensativo a un Mixco que tratará de arrebatarle ese puesto, aunque deberá golear para aspirar a ello, debido a la diferencia de goles que favorece a los coloniales (+12 contra +8), además que dependerá de que Municipal y Xela no ganen.

Los escarlatas no son los favoritos para quedarse con el liderato, pero pelearán hasta el final para conseguirlo. (Foto: Archivo)

Los rojos visitan a Suchitepéquez con la tarea de salir victoriosos y confiar en que los chicharroneros le peguen a los coloniales, pero que no sea por una goleada para ellos tomar la punta, eso sí, siempre y cuando los chivos no derroten a Comunicaciones en el Cementos Progreso.

El conjunto albo tiene en sus propios intereses sumar los tres puntos frente a su gente y esperar un milagro para poder meterse en la fiesta grande. Además de ganar (por una buena diferencia de goles), los cremas necesitan que Cobán no le gane a Aurora, que San Pedro caiga frente a Guastatoya y que Marquense no salga triunfal en casa de Malacateco.

Los albos la tienen complicada para meterse a la fiesta grande, pero como dice el dicho: "la esperanza es lo último que muere". (Foto: Archivo)

Finalmente, los sampedranos son justamente los únicos del top 6 que corren peligro de no estar en la fase final, pero con una victoria asegurarían ese último boleto, empatando le abren la puerta a Cobán y Marquense, y perdiendo incluso Comunicaciones podría sumarse a los aspirantes a arrebatarles dicho privilegio, por lo que todos los partidos tienen algo de intersante para el cierre.

Las emociones están garantizadas y cada quien tendrá seguramente a algún designado para estar pendiente de los otros resultados, pues de eso también dependerá mucho el futuro de cada uno, así que... ¡A disfrutar se ha dicho!