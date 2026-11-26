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Entre las personas capturadas figuran agentes de la Policía Nacional Civil. Para dar con su paradero se realizaron al menos 30 allanamientos.

Al menos 15 personas terminaron tras las rejas durante un conjunto de operativos sobre la desarticulación de una estructura criminal determinada "Limpieza Humana", en Petén.

El Ministerio Público (MP) dio a conocer que en conjunto con el Departamento de Delitos contra la Vida de la Subdirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), se ejecutaron 30 diligencias de allanamiento durante este jueves 26 de noviembre.

Dicha estructura es investigada por su presunta vinculación en más de 40 hechos relacionados con atentados contra la vida y la integridad de personas.

Entre los delitos que se investigan se encuentran asesinato, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad y simulación de delito.

Al menos 15 personas fueron capturadas durante estos operativos. (Foto: PNC)

Capturaron a agentes de la PNC

El MP también indicó que entre las personas aprehendidas figuran agentes de la Policía Nacional Civil, quienes fueron señalados de su presunta cooperación con la estructura criminal mediante la revelación de información para evadir operativos policiales.

Durante las diligencias se incautaron diversas armas de fuego, las cuales serán sometidas a peritajes balísticos para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos.

Asimismo, la autoridad investigativa indicó que las investigaciones continuarán para identificar y aprehender a otros posibles responsables vinculados a esta estructura.