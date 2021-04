La lista de centroamericanos señalados de corrupción será dada a conocer esta semana, según confirmó la congresista estadounidense Norma Torres.

"No me importa a quién implique, me importa que hagamos responsables a esas personas y que ayudemos a defender la democracia, la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho en Centroamérica", señaló Torres en una declaración en su página de internet.

La denominada "Lista Engel" fue incluida en la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos y contendrá los nombres de "actores corruptos y antidemocráticos" de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Aunque se rumoró que este listado se daría a conocer la semana pasada, el Departamento de Estado tiene hasta el 30 de junio para hacer pública esta lista y a quienes estén incluidos se les prohibirá el ingreso a Estados Unidos.

Esta lista forma parte de una estrategia de cinco años para promover la prosperidad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática y mejorar la seguridad civil en el Triángulo Norte de Centroamérica, con lo que se busca frenar la migración irregular.