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Dos turistas robaron y destruyeron una imagen de Jesucristo en el Santuario de la Divina Misericordia de Vilna, capital de Lituania.

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Los visitantes, que presuntamente son británicos, tomaron la representación de Jesús y y la llevaban por la calle, mientras uno de llos la sujetaban, golpeó en el suelo y se quebró.

El incidente ocurrió la noche del 11 de noviembre de 2026, el evento quedó grabado por las cámaras de seguridad de un comercio cercano.

Los turistas se robaron la imagen. (Foto: Oficial)

El incidente

Aproximadamente a las 21:00 horas dos personas se acercaron al templo y una de ellas arrancó la figura dorada de Cristo de una cruz de madera que se encontraba en el patio interior.

Su acompañante lo estaba grabando entre risas, en ese momento la persona levantó la escultura para posar y los brazos de la imagen se desprendieron, haciendo que el resto de la pieza cayera al suelo, luego ambos huyeron del lugar.

En las tomas se escucha a los hombres, presuntamente bajo los efectos del alcohol, hablar inglés con acento británico.

La policía de Vilna abrió una investigación penal bajo el Artículo 284 del Código Penal lituano.

Tres días después las autoridades informaron que uno de los sospechosos de 37 años fue interrogado, confiscándole su documento de identidad, además se le prohibió salir del país mientras se toman las medidas pertinentes del caso.

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