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Con un doblete del sueco Alexander Isak, el Liverpool se impuso por 3-0 al Brujas, este miércoles en el estadio Jan Breydel, para sumar cuatro victorias en cinco partidos de Champions y situarse en el vagón de cabeza de la clasificación.

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Tres días después de haber vapuleado al Manchester United en liga (4-0), los Reds confirmaron su buen momento al enderezar el rumbo en la Champions, veinte días después de su primera derrota de la temporada, en Estambul, ante el Fenerbahce.

Entre los dos clubes, que ya se habían enfrentado en tres ocasiones en el pasado, siempre en final europea -Copa de la UEFA de 1976, a doble partido, y la de la Copa de Europa de 1978, con victoria británica en ambas-, la última palabra volvió a ser para los Reds.

Un gol en el minuto 13 y otros dos tantos anotados en el tramo final del encuentro les permitieron dominar en la cancha del Brujas, que venía de encadenar tres triunfos consecutivos ante el Inter de Milán, Lens y PSV Eindhoven.

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Un mal despeje del guardameta suizo Jan Sommer fue aprovechado por el oportunista Alexander Isak: al sueco no le quedó más que empujar el balón a la red tras recuperación del exjugador de Bradley Barcola y asistencia de Dominik Szoboszlai.

El portero Alisson Becker y sus compañeros, que habían encajado 10 goles en sus cuatro primeras salidas europeas esta temporada, mantuvieron esta vez su portería a cero, pese a la ausencia de Virgil van Dijk, el central que se quedó en el banquillo, igual que Alexis Mac Allister y Rio Ngumoha, los tres incorporados al final del partido.

El Liverpool lamentó la lesión del internacional español Víctor Muñoz, tocado en la rodilla antes del descanso.

En la recta final certificaron el triunfo de los Reds Florian Wirtz (79') e Isak (82').

Datos: Sofascore

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*Con información de AFP