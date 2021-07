Lizbeth Rodríguez podría ser demandada por exponer video sexual

En medio de la polémica por el caso de la youtuber YosStop, vinculada a proceso por un caso de pornografía infantil, los usuarios en redes afirmaron que influencers como Lizbeth Rodríguez han cometido esta clase de delitos.

OTRAS NOTICIAS: YosStop podría estar en riesgo dentro del reclusorio

Los internautas recordaron la ocasión en que Rodríguez, conocida por pagarle a parejas para mostrar sus celulares y ver si eran infieles, mostró y habló de un video en donde el youtuber y cantante Juan de Dios Pantoja tenía relaciones sexuales con Phanye Hernández, quien era menor de edad. Las imágenes circularon en las redes sociales libremente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JD PANTOJA (@juandediospantoja)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Phanye Hernandez (@phanye.hernandez)

Ante esto, y los recientes hechos del caso de YosStop, Hernández no se quedó callada e hizo un video en TikTok al respecto con el título: "El karma llega tarde o temprano".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lizbeth Rodriguez (@lizbethrodriguezoficial)

"Cuando me preguntan que por qué no he hecho nada en contra de la chica que difundió un video íntimo mío", escribió en un clip donde hace un baile con la letra de una canción "Llorando la paga" de Zoe Ramos.

Otro youtuber involucrado en distribuir este material fue el llamado "Zorrito Youtubero", en su momento dijo que unas 50 personas tenían el contenido.

Ni Lizbeth ni Juan de Dios se han pronunciado al respecto, aunque Phanye dijo anteriormente en sus historias: "Se viene algo fuerte", no obstante no especificó si tenía relación con su caso.