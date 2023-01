“¡Llamá a los bomberos!”, la divertida reacción por una araña

La reacción de un joven al ver una araña grande caminar sobre su toalla mientras se iba a bañar, se hizo viral.

Un uruguayo que entró a su baño para darse una ducha, tomó la decisión hacer un video para dejar constancia de la inmensa araña que rondaba su toalla, puesta encima de la cortina de baño.

A gritos, la persona rociaba insecticida sobre el arácnido, sin embargo no causó el efecto que él esperaba y comenzó a gritar.

Felipe López quedó tan impresionado con el ejemplar que luego de ser atacado, se paseó por las paredes del baño.

"Te estás bañando y te das cuenta de que en la toalla había esto", escribió en la publicación que se hizo viral. El joven pidió que llamaran a los bomberos y a la policía para sacar al intruso.

"No se muere con nada. Casi me da un infarto", dijo mientras la rociaba. Al final tomó la decisión de bañarse en otra ocasión y cerró la puerta esperando no verla luego.

"Ya no me vuelvo a quejar de las arañas de mi casa", "Todos: pendientes de la araña yo: cómo no se intoxicó con tanto spray que le echó? Yo de solo verlo ya me ahogué" y "Sentí la desesperación de la araña, pobrecita", fueron algunos de los divertidos comentarios.

