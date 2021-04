Police say 4 dead in triple-murder-suicide at NYC apartment https://t.co/GUJomY2BBF #blackfemicideUSA #domesticviolence #every8hours #nametheproblem #StopKillingBlackWomen #stopkillingblackgirls



Rasheeda Barzey, 45 (all killed 4-5-2021)

Chloe Spears, 16

Solei Spears, 20 pic.twitter.com/nYl6yv6hfb