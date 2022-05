El llamado de EE.UU. para "revertir el retroceso democrático" en Guatemala

Luego que el presidente Alejandro Giammattei decidiera nombrar por cuatro años más a Consuelo Porras como Fiscal General, EE.UU. ha manifestado su preocupación.

"Estados Unidos (EE.UU.) está decidido a apoyar a los guatemaltecos en apoyo de la democracia y el estado de derecho", señaló el Departamento de Estado estadounidense a través de su portavoz, Ned Price.

A través de un video publicado en las redes sociales del Departamento de Estado, Price fue categórico en indicar que si bien existe el apoyo, se está "en contra de aquellos que socavan estos principios para beneficio personal".

"Sin importar el tiempo que tome, estamos comprometidos a ver que se haga justicia", señaló Price e indicó que la decisión de Giammattei de mantener a porras como jefa del Ministerio Público (MP) "dañará al pueblo de Guatemala, porque ella perpetuó la impunidad" al "ignorar los casos por implicación personal o política" hecho que "disparó los casos de corrupción".

La declaración se hace luego que Porras fue designada bajo el artículo 7031 (c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado, por considerar que la Fiscal General ha "participado en hechos significativos de corrupción y consideración de otras designaciones".

A raíz de ello, Porras y su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz, perdieron la visa.