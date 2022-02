Rusia recibe los primeros evacuados por conflicto en Ucrania (video)

Llegan los primeros evacuados a Rusia por el conflicto en Ucrania. Son los huérfanos del internado № 1 de Donetsk se encuentran entre las primeras personas en llegar a Rusia en medio de una evacuación generalizada de la región.

Funcionarios en Donetsk, Ucrania ordenaron la evacuación en medio de temores de un mayor aumento de las tensiones entre la región separatista y Ucrania.

Después que Denis Pushilin, el líder ucraniano prorruso del territorio separatista, declarara una evacuación masiva de mujeres y niños en la región a las 4 p. m. hora local del pasado viernes, la directora y su equipo tuvieron solo dos horas para empacar las pertenencias de unos 225 huérfanos y subirlas a diez autobuses con destino a la región rusa de Rostov.

Hay pánico generalizado entre los habitantes de esta región, pues Donetsk y Luhansk, que se encuentran entre las fronteras rusa y ucraniana, hasta ahora han visto explosiones, bombardeos y pánico entre las agencias de inteligencia globales, bajo la sospecha de que Rusia podría estar planeando una operación de bandera falsa para usar como pretexto para una invasión rusa de Ucrania.

Orphans from Donetsk boarding school №1 are among the first people to arrive in Russia amid a widespread evacuation of the region.

Officials in Donetsk ordered the evacuation amid fears of a further rise in tensions between the breakaway region and Ukraine. pic.twitter.com/nRzcvb7tw2 — RT (@RT_com) February 19, 2022

Uno que posiblemente podría implicar apuntar a un autobús lleno de evacuados. La inminente amenaza de guerra es cada vez más probable, con el propio Pushilin anunciando que “la guerra a gran escala puede comenzar en cualquier momento”, en la televisión estatal rusa, y el presidente de EE. UU., Joe Biden, diciendo que está “convencido” de que Putin ha hecho la llamada a invadir Ucrania.

Según un informe de los medios de comunicación, las autoridades de Rostov dijeron que "no saben nada" sobre los miles de refugiados que llegarían desde Donetsk y Lugansk después de los anuncios iniciales de las evacuaciones. Según los informes, muchos de los refugiados han sido colocados en unos 80 autobuses organizados por separatistas prorrusos, mientras que otros residentes se fueron en vehículos privados durante la noche.