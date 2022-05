Fuertes lluvias provocan inundaciones en el Hospital Roosevelt

Algunas áreas del Hospital Roosevelt se inundaron, tras las fuertes lluvias de este jueves en la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños.

La fuertes lluvias de este jueves, provocaron que varias áreas del Hospital Roosevelt se inundaran, debido a que los drenajes de limpieza se taparon, según confirmaron las autoridades de dicho centro asistencial.

"Esperamos solventarlo hoy, no nos había sucedido en los últimos seis años y lamentablemente ahorita. Pero no, ya esto no vuelve a pasar y nuestros servicios siguen funcionando al 100 por ciento", aseguró el Dr. Marco Antonio Barrientos, director Ejecutivo del Hospital Roosevelt.

Varias áreas se vieron afectadas por las fuertes lluvias. (Foto: Redes sociales)

Verificarán daños

Por su parte, Gerardo David Hernández, viceministro de Hospitales indicó que verificarán los daños que pudo haber ocasionado la lluvia en el Hospital Roosevelt.

"Por supuesto, cuando el agua nos rebasa pues suceden este tipo de cosas, tenemos infraestructuras por más de 50 años, aunque he ido a evidenciar hospitales de más de 100 años", aseguró Hernández.

Además, indicó que esperan que con los planes que cuentan puedan resolver a la brevedad dichas situaciones.