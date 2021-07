Lo corrieron de un restaurante luego de comerse 15 platos de pasta y pedir 8 más en Brasil

En redes sociales se volvió viral la historia de un hombre que compartió cómo ingresó a un restaurante que ofrecía comida "ilimitada" por una cantidad fija. Luego de comerse 15 platos de pasta y pedir 8 más, le pidieron que se marchara del restaurante.

João Carlos Apolonio es un pintor que vive en São Paulo, Brasil, quien de la noche a la mañana se convirtió en el trabajador más famoso de todo el país gracias a su forma de comer.

Según contó en un video compartido en sus redes sociales, João entró a un restaurante que ofrecía toda la pasta que pudiera comer por una cantidad fija.

Ante la promoción, pidió una cantidad tan grande de comida que causó algunas risas suspicaces entre el personal.

“Ni siquiera tenía mucha hambre porque en la mañana me había comido ocho panecillos. Para empezar, me mandaron cinco lasañas, tres ñoquis y dos fideos”, dijo.

Luego de comerse esos diez platos, pidió una segunda tanda. El mesero le advirtió que si no conseguía acabarse sus porciones, tendría que pagar una multa.

Sin embargo, ante la advertencia no logró asustar a Carlos Apolonio, quien tampoco se sorprendió cuando llegaron cinco platos con porciones aún más grandes que las anteriores.

“Cuando llegaron con uno de estos platos, dije: este venía lleno, ¿eh?.

Los platos se fueron acumulando en su mesa ante la mirada de los empleados del local. El colmo llegó cuando pidió otros ocho platos más. Ante la petición, el propio dueño del local le pidió que se fuera.

“El gerente me llamó para hablar y me pidió que me fuera. Por favor, ¿aceptaría una propuesta? No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada”.