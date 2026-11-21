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Tras una intensa persecución policial lograron interceptar a los supuestos responsables de un ataque armado en una discoteca de la zona 9.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron neutralizar a dos personas señaladas de ser los presuntos responsables de un ataque armado en la zona 9 capitalina durante la noche del pasado viernes 20 de noviembre.

Durante la balacera, cuatro personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas, según informaron Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia.

El ataque fue perpetuado en la zona 9. (Foto: CMB)

Posteriormente, se conoció que la PNC mantuvo una persecución que terminó en la zona 18, con un hombre de 25 años y un adolescente de aproximadamente 15, capturados.

El hombre perdió la vida luego de haber sido ingresado a la emergencia del IGSS de la zona 6 capitalina debido a que durante el operativo se habría enfrentado a las fuerzas policiales.

En la escena quedó el vehículo en el que escapaban y al realizar las inspecciones correspondientes se localizaron indicios balísticos y evidencias que fortalecerán las investigaciones del caso.

La persecución policial terminó en el bulevar San Rafael en la zona 18. (Foto: PNC)

El reporte policial indica que se encontraron 2 cargadores, un arma tipo fusil desarmado, un arma de fuego, un artefacto explosivo que podría ser una granada, un silenciador y varios casquillos de arma de fuego.

Además, se incautaron dos teléfonos celulares, una mochila color azul, una mochila multicolor y varias prendas de vestir.

El menor deberá esclarecer su situación jurídica con el juzgado correspondiente.