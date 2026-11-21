Tras una intensa persecución policial lograron interceptar a los supuestos responsables de un ataque armado en una discoteca de la zona 9.
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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron neutralizar a dos personas señaladas de ser los presuntos responsables de un ataque armado en la zona 9 capitalina durante la noche del pasado viernes 20 de noviembre.
Durante la balacera, cuatro personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas, según informaron Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia.
Posteriormente, se conoció que la PNC mantuvo una persecución que terminó en la zona 18, con un hombre de 25 años y un adolescente de aproximadamente 15, capturados.
El hombre perdió la vida luego de haber sido ingresado a la emergencia del IGSS de la zona 6 capitalina debido a que durante el operativo se habría enfrentado a las fuerzas policiales.
En la escena quedó el vehículo en el que escapaban y al realizar las inspecciones correspondientes se localizaron indicios balísticos y evidencias que fortalecerán las investigaciones del caso.
El reporte policial indica que se encontraron 2 cargadores, un arma tipo fusil desarmado, un arma de fuego, un artefacto explosivo que podría ser una granada, un silenciador y varios casquillos de arma de fuego.
Además, se incautaron dos teléfonos celulares, una mochila color azul, una mochila multicolor y varias prendas de vestir.
El menor deberá esclarecer su situación jurídica con el juzgado correspondiente.