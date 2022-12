Lo más esperado en videojuegos para diciembre 2022

The Calisto Protocol

Para: PC, XBOX Series X, XBOX One, PS4 y PS5

Lanza: Diciembre 2, 2022

El nuevo lanzamiento de uno de los estudios de PUBG Corporation se trata de un juego de horror/supervivencia en donde el jugador debe sobrevivir en la luna Calisto del planeta Júpiter. Este juego lo dirige Glen Schofield, quien previamente fue uno de los creadores de la franquicia Dead Space.

Need for Speed Unbound

Para: PC, XBOX Series X y PS5

Lanza: Diciembre 2, 2022

En el veinticincoavo juego de la Serie Need For Speed, los jugadores explorarán un mundo abierto en la ciudad ficticia de Lakeshore (Inspirada por la ciudad de Chicago). Este juego tendrá la clásica acción de Need For Speed con un estilo artístico basado en el arte callejero.

Hello Neighbor 2

Para: PC, XBOX, XBOX One, PS4 y PS5

Lanza: Diciembre 6, 2022

La secuela del exitoso juego indie del mismo nombre, volverás al vecindario a descubrir los misterios de los vecinos en un juego de aventuras al estilo sigiloso. Lo mejor de todo es que lo podrás jugar incluido en XBOX Game Pass.

Lanzamientos en XBOX Game Pass:

Hello Neighbor 2 - 6 de Diciembre

Chained Echoes - 8 de Diciembre

Infinite Guitars - 13 de Diciembre

High On Life - 13 de Diciembre

Los lanzamientos para noviembre en Playstation Plus (Disponibles para descargar del 06 de diciembre al 03 enero):

Mass Effect Legendary Edition para PS4

Biomutant para PS4 y PS5

Divine Knockout para PS4 y PS5

