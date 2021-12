Lo sacaron de clases porque creyeron que tenía Covid-19 y casi muere de hipotermia

Un niño de 4 años casi muere de hipotermia tuvo que ser trasladado de emergencia a observación médica.

OTRAS NOTICIAS: Locutor antivacunas muere a pocos días de contraer Covid-19

Mason, de cuatro años, sufrió una hipotermia luego de que fue aislado y sacado de las instalaciones de un jardín infantil, porque pensaron que tenía Covid-19.

Este hecho ocurrió hace unos días en Reino Unido, pero las autoridades de la institución educativa declararon a la madre del pequeño que ellos realizaron el protocolo establecido para evitar contagios, pues aparentemente presentaba síntomas alarmantes.

También recalcaron que en esos casos aislan a los alumnos están bajo la supervisión de un adulto y dan aviso a los padres o encargados.

Pero Chloé Wilby, madre del menor dijo que lo encontró afuera de las instalaciones educativas en un lugar en donde no había calefacción y de acuerdo con reportes oficiales de ese país, en estas fechas las temperaturas descienden entre los 5 y -2 grados centígrados.

Esto dijo el colegio infantil

La noticia ha causado conmoción en Reino Unido, pues el pequeño pudo haber muerto de hipotermia, así como lo declararon sus médicos, quienes solicitaron que fuera trasladado en ambulancia.

Asimismo, los medios de esa localidad informaron que el niño tenía los ojos llorosos, temblaba demasiado, no podía hablar y tenía las manos rojas, pues dijeron que también hicieron que almorzara afuera.

Esta situación llevó a que el director del jardín infantil emitiera un comunicado en donde resaltó que no se volverá a aislar a los alumnos en el exterior, y que esto ocurrirá en un aula dentro de la escuela.

Aunque la madre insistió en las autoridades que se investigara este hecho que casi le cobra la vida a su hijo, el condado de Cumbria en Reino Unido señaló que no existe delito.

A four-year-old boy developed hypothermia after his school put him in isolation in an outdoor classroom, his mother has said.



Staff at Wigton Infant School, in Cumbria, ‘feared his symptoms could have been coronavirus and put him in isolation' until he could be collected. pic.twitter.com/UavwZISIxt — UNN (@UnityNewsNet) December 1, 2021

*Con información de El Heraldo de México.