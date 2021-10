Lo último que ve un paciente de Covid-19 antes de fallecer (video)

"Esto será lo último que verás" el contundente mensaje de un médico a quienes no usan mascarilla y continúan exponiéndose al Covid-19.

El virus del SARS-CoV-2 continúa siendo una preocupación mundial, aún así cuando el proceso de vacunación ya ha iniciado en varios países, los casos no han disminuido en su totalidad.

Ante ello, Ken Remy, médico en el Hospital Universitario de St. Louis en Washington, Estados Unidos; decidió compartir en sus redes sociales un video que muestra la perspectiva de un paciente.

Esta acción fue con la finalidad de hacer conciencia en las personas. El audiovisual hace alusión a las respiraciones que realiza el paciente por minuto.

"Lo último que verás"

También se logra observar como mueve la cámara, esto para explicar como es el movimiento de la respiración del paciente

"Así es como se ve cuando respiras 40 veces por minuto, con un nivel de oxígeno muy por debajo de 80. Esto es lo que vas a ver", escribió el experto.

"Espero que los últimos momentos de tu vida no se vean así... Porque esto es lo que verás al final de tu vida si no empiezas a utilizar mascarilla cuando estés fuera de casa con más gente; si no mantienes la distancia social establecida; si no te lavas las manos frecuentemente. Te prometo que esto será lo que veas. Te prometo que es lo que verá tu madre o tu padre, o lo que verán tus hijos con Covid-19 al final de sus vidas", describió en su publicación.

"Esto es serio. Te ruego que tomes las precauciones adecuadas para reducir la transmisión del Covid-19, para así prevenir la enfermedad tanto personalmente como para tus seres queridos", finalizó el mensaje de Remy.

Cabe mencionar que aunque el video es de finales del 2020, internautas volvieron a viralizarlo para quienes se niegan a seguir con las medidas de bioseguridad.