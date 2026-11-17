Guatemala quedó eliminada de la Liga de Naciones de la Concacaf y perdió la oportunidad de clasificarse de forma directa a la Copa Oro 2027.
MÁS FUTBOL: México con la obligación de remontar ante Jamaica para clasificar
Ahora Luis Fernando Tena y sus pupilos enfocarán todos sus esfuerzos en conseguir el boleto a la competición regional a través de las Prelims, que serán siete series de ida y vuelta.
Los emparejamientos se definirán cuando finalice el Play-In de las Ligas A y C, este martes. Los mejor clasificados en el ranking de la Concacaf enfrentarán a los peor ubicados.
Las llaves se disputarán en la fecha FIFA de marzo 2027. Antes la Selección planea disputar un partido de fogueo a finales de enero contra México en Estados Unidos.
La Copa Oro 2027 es el torneo de selecciones más importante de la región y el evento al que Guatemala apunta todas sus aspiraciones. No clasificarse significaría estar sin competencia oficial hasta la próxima Liga de Naciones.