Localizan arsenal dentro de taxi que circulaba en la Roosevelt

Fusiles, granadas y municiones se encuentran entre las incautaciones realizadas por las autoridades tras un operativo en la calzada Roosevelt.
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La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo de un arsenal del crimen organizado dentro de un taxi que transitaba el pasado domingo en la calzada Roosevelt, entre la 21 y 22 avenida de la zona 11.
Los investigadores incautaron tres fusiles, dos pistolas calibre 9 milímetros, una de ellas con registró borrado, dos granadas de fragmentación, chalecos antibalas, cinco cargadores para fusil y cuatro para pistola, 118 municiones para fusil y 289 de calibre 9 mm.
Además, se capturó al piloto del taxi, quien fue identificado por las autoridades como: Hugo "N", de 60 años, a quien también se le decomisó un celular.
De acuerdo con las fuerzas de seguridad, esta persona se conducía en un automóvil blanco, rotulado como taxi con placas de circulación A-708BCR, en donde transportaba el arsenal.
El director general de la PNC, Erick Osoy, lideró y supervisó el procedimiento desarrollado en este operativo, en el que indicó que, "se dio seguimiento a denuncias" y confirmó la captura del conductor y la incautación del arsenal.