Allanamientos en Zacapa terminaron con más de 30 armas y vehículos incautados.
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Una serie de allanamientos en Zacapa, terminaron con el hallazgo de armamento y vehículos incautados en medio del Estado de Sitio vigente desde el 15 de noviembre.
Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), fueron los encargados de realizar las diligencias pertinentes. Durante este operativo participaron equipos de investigación en coordinación con el Ministerio Público y el Ejército de Guatemala.
El reporte policial indica que en la aldea La Reforma, Huité, las autoridades incautaron 17 armas de fuego, de las cuales cinco son fusiles y 12 pistolas.
Mientras que en Teculután fueron decomisadas 15 armas de fuego, entre ellas cuatro pistolas, cuatro carabinas calibre 5.56 milímetros y siete escopetas 12.
Asimismo, se incautaron cuatro dispositivos DVR, seis radios de comunicación y nueve vehículos, entre ellos picops y camionetas.
Ante estas circunstancias, las autoridades indicaron que as investigaciones continúan, mientras PNC mantiene operativos y acciones estratégicas.