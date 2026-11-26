Un adolescente de 16 años y un hombre de 22 fueron localizados en el fondo de un barranco en Quetzaltenango.
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Los cuerpos de dos personas fueron localizadas sin vida en el fondo de un barranco en la ruta hacia San José Chibuj, en el tramo que comunica Coatepeque con El Quetzal, San Marcos.
Podría tratarse de Henry Alexander Orozco Cabrera, de 16 años, y Wender Alexander Real Rodríguez, de 22, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado viernes 20 de noviembre.
Bomberos Municipales Departamentales realizaron el rastreo y descendieron al barranco con equipo especializado para recuperar los cuerpos, que se encontraban en avanzado estado de descomposición.
Familiares que llegaron al lugar reconocieron preliminarmente las prendas de vestir de Henry, originario de Coatepeque, por lo que el segundo cuerpo podría ser de Wender.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) documentaron la escena y recabaron indicios, posteriormente los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se confirmarán las identidades y se establecerán las causas de muerte.