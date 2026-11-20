Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que la víctima fue localizada.
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Durante este viernes 20 de noviembre, se registró un hecho inusual en el departamento de Escuintla, donde un hombre fue localizado sin vida.
Según los reportes, el ahora fallecido habría sido localizado en el interior de un vehículo estando inconsciente, por lo que se solicitó el apoyo de las autoridades correspondientes.
Las primeras líneas de investigación podrían indicar que el hombre sufrió un paro cardiorespiratorio, aunque las autoridades deberán realizar las indagaciones pertinentes.
Un video compartido en redes sociales evidenció el momento en el que personas se acercaron al lugar para verificar que el hombre estuviera bien. El sonido del video indica que cuerpos de socorro habrían acudido al lugar.
Hasta ahora se desconoce la identidad del fallecido.