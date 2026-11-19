De forma preliminar se conoce que dos personas permanecen detenidas mientras las autoridades realizan las diligencias de inspección.
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Durante tarde de este miércoles 18 de noviembre, las fuerzas de seguridad localizaron posible droga y armas de fuego en el interior de un vehículo que se encontraba en el parqueo de un centro comercial de zona 16.
De forma preliminar se conoce que fueron investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica,(SGAIA), en coordinación con el Ministerio Público (MP) quienes realizaron una inspección en dicho parqueo.
Las autoridades también indicaron que detuvieron a dos personas, las cuales no han sido identificadas. Durante el procedimiento, se localizaron posible cocaína y tres armas de fuego.