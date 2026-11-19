#EnElPaísDCA | Localizan posible cocaína y tres armas de fuego en parqueo de Cardales Investigadores de la #DIPANDA y #SGAIA, en coordinación con el Ministerio Público (MP), realizaron una inspección en el parqueo del centro comercial Cardales de Cayalá, zona 16, donde preliminarmente reportaron la neutralización de dos personas. Durante el procedimiento, en uno de los dos vehículos en los que se movilizaban, localizaron posible cocaína y tres armas de fuego. ✍️ Redacción Web @PNCdeGuatemala