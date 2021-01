Localizan a Siena, la perrita que escapó de casa en Navidad

Luego de tres semanas de intensa búsqueda, Elisa finalmente se reencontró con Siena, su mascota que, aturdida por los cohetillos en Navidad, huyó de la casa que visitaba en Quetzaltenango.

En su cuenta de la red social de Facebook, Elisa compartió fotografías y videos del momento en que se reencuentra con Siena, sin embargo explicó que está bajó de peso y se encontraba un poco desorientada.

“No me importa no haber dormido, ni que Siena esté a la mitad de su peso..., juntas nos vamos a recuperar”, explicó Elisa en la red social.

La perrita desapareció el 25 de diciembre al mediodía en Quetzaltenango. Según Elisa, el sonido de los cohetillos la asustó.

Durante ese tiempo, Elisa y su familia iniciaron la búsqueda. Además, colocaron una recompensa económica.

La mayor preocupación de Elisa era que Siena necesitaba medicamento. La perrita fue rescatada de un circo en Guatemala.

Cómo la ubicaron

Según Elisa, la ubicó la noche del martes en las montañas cercanas a Almolonga. Sin embargo, por la oscuridad la perrita huía y no la podía atrapar.

Fue hasta esta mañana que regresó al lugar y ya con la luz del día logró recuperarla.

"Ella estaba por las montañas, la gente de acá me sugirió ir a ahí, pues no hay tantos carros y los perritos perdidos se van a esos lugares porque no hay ruido. Ya mañana comenzamos tratamientos ya que tiene un pulmón inflamado y hay que desparasitarla", agregó Elisa.