Luchador de la UFC de origen guatemalteco peleará en Nueva York

Chris Gutiérrez se presentará en el mítico Madison Square Garden de Nueva York, como parte del encuentro UFC 281: Adesanya vs Pereira.

Otras noticias: Guatemalteco Luis von Ahn lanza app para aprender matemáticas

El luchador estadounidense de origen guatemalteco-colombiano conocido como El Guapo tiene un récord de 6 peleas sin perder, 18 victorias, 3 empates y 1 derrota en la UFC.

(Foto: AFP)

Gutierrez se enfrentará con el estadounidense Frankie Edgar, quien cuenta con un récord de 23 victorias, 10 empates y solo una derrota.

El encuentro de un peso de 135 libras (peso gallo), se llevará a cabo el sábado 12 de noviembre y será el segundo en la cartelera estelar.

(Foto: Oficial)

Chris Gutierrez tendrá la oportunidad de probarse ante la leyenda Frankie Edgar este próximo 12 de Noviembre en #UFC281 pic.twitter.com/rxHq5h5MbJ — UFC Español (@UFCEspanol) October 14, 2022