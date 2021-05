Luchadora doblega a su rival con una insólita llave en su debut en las MMA

La luchadora de artes marciales mixtas, Taylor Mauldin, se aferró a la pierna de Ambar de la Herran, en una llave conocida como"kneebar", y no la soltó hasta que logró la victoria.

La luchadora estadounidense, Taylor Mauldin, redujo con una insólita llave a su compatriota, Ambar de la Herran, en el combate de artes marciales mixtas (MMA, en inglés), que se disputó el viernes en Sioux Falls, Dakota del Sur, en Estados Unidos.

En las imágenes se aprecia el momento en que Mauldin ejecuta una llave denominada en inglés "kneebar", la cual consiste en sujetar la pierna del oponente con brazos y piernas, de modo que la rótula apunte hacia el cuerpo del atacante.

Hide your legs around Taylor Mauldin! #LFA107 pic.twitter.com/0U3G7T6QqZ — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) May 15, 2021

Así, Mauldin ganó el combate en la primera ronda del que era su debut en las MMA. De hecho, se ha convertido en la primera mujer que gana utilizando esa técnica en la historia de la promoción, y en el cuarto luchador en hacerlo, desde 2017.

Mauldin, quien es apodada "la Ametralladora", es una luchadora de peso mosca de 28 años se formó en Millennia, un gimnasio de California que creó Lorenz Larkin, exluchador de la Ultimate Fighting Championship (UFC) y que, ahora, combate en la categoría de peso mediano.