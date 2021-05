Lucrecia Hernández Mack reacciona a críticas por vacunarse en la Fase 1

La diputada del bloque Semilla utilizó sus redes sociales para aclarar porqué se vacunó en la Fase 1.

La diputada Lucrecia Hernández Mack se pronunció, a través de su cuenta de Twitter, luego de que recibió críticas por haber sido vacunada contra el Covid-19 en la primera fase sin estar ejerciendo como médica.

"Quiero aclarar que no me vacuné por el cáncer ni por ser diputada, sino porque soy médica salubrista, e incluida en la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación", escribió la parlamentaria de la bancada Semilla.

"Mantengo el criterio que quienes atienden pacientes tienen mayor riesgo que quienes no. Pero como expliqué al medio, decidí vacunarme porque otros salubristas me hicieron ver que, aunque no atiendo pacientes, fiscalizo servicios de salud y tengo el nivel de riesgo", agregó.

— Lucre Hernández Mack (@hernandezmack) May 12, 2021

Cambió de parecer

El 20 de abril, la diputada Lucrecia Hernández Mack, junto a los demás miembros del bloque Semilla, tuvo una citación con autoridades de Salud y cuestionó a la ministra porque a su criterio los médicos que no ejercen no debían ser vacunados en primera fase.

"La Fase 1 tendría que haber sido dirigida a las personas trabajadores de salud, profesionales de salud que atienden pacientes, porque esa atención de pacientes es la que los pone en riesgo y porque son parte del sistema que atiende personas", dijo Hernández Mack en esa ocasión.

“ Soy médica, soy colegiada activa… a mí no me toca vacunarme todavía. A mí me tocará en la fase 2B por tener una enfermedad de base, pero no me toca la fase 1 ¿Por qué? Porque no atiendo pacientes, no soy parte del sistema de salud ” Lucrecia Hernández Mack , diputada bancada Semilla (20 de abril de 2021)

Sin embargo, días después ella acudió al Colegio de Profesionales, en la zona 15 capitalina, para ponerse la primera dosis. Hernández Mack señaló que cambió de parecer, porque le informaron que corre riesgo por estar fiscalizando servicios de salud.