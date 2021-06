Luego de un pleito con alcaldes, Giammattei revierte disposición

De acuerdo con la propuesta del mandatario, en lugar de tener un límite del 20% para invertir en obras de infraestructura, los alcaldes tendrán un 35%.

EN CONTEXTO: El pleito que desató la ira de los alcaldes contra Giammattei

El presidente Alejandro Giammattei se vio obligado a convocar a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), luego que en la última reunión se tomara una decisión que lo enfrentó con varios alcaldes .

Durante la última reunión del Conadur, el pasado 14 de mayo, se aprobó de una manera que fue criticada, el Punto Resolutivo 03-2021 en donde se obligaba a los alcaldes a invertir únicamente el 20% de los recursos que reciben en obras de infraestructura vial.

Según los jefes ediles, este Punto Resolutivo riñe con la Ley, debido a que la definición de las obras se debe de hacer desde las comunidades a través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Comudes). Hubo fuertes críticas al Gobierno, principalmente a Giammattei.

Después de varias semanas, este lunes 14 de junio se convocó a una nueva reunión, en la que se decidió, por propuesta del mandatario, que en lugar de tener un límite del 20% para invertir en obras de infraestructura, sea un 35%. Giammattei contó con el apoyo de representantes de la sociedad civil y de varios alcaldes.

No todos estuvieron de acuerdo, de los 44 integrantes del Conadur que participaron en la reunión, 28 votaron a favor, es decir, el 63%. Algunos manifestaron su rechazo, pues la otra propuesta era dejar libre las obras para el próximo año y que la limitación se estableciera para el 2023 y que se hiciera de una manera paulatina.

Algunos alcaldes manifestaron que esto los pone en serias dificultades, pues ahora tendrán que ir a sus comunidades a decirles que no podrán edificar las obras que ellos eligieron como prioridad.

"Hay que poner límites"

Durante la reunión el presidente Giammattei se enfrentó de manera verbal con el alcalde de Nueva Santa Rosa, José Arredondo, uno de los principales opositores a la propuesta de limitar la inversión en infraestructura vial.

El mandatario puso en tela de dudas que algún municipio contara con todos los servicios básicos, a lo que Arredondo manifestó su rechazo y aseguró que en Nueva Santa Rosa hay centros de salud, escuelas y que todas las viviendas cuentan con agua.

"¡Ah! ¿Tiene todo? Manden a verificar si el 100% de las casa tienen drenajes. Vamos a mandar a ver, porque si es así, sería para ponerle un monumento", manifestó Giammattei.

Luego dijo: "A los alcaldes les gusta cierta inversión, pero creo que hay que ponerles límite", y mostrando dos gráficas indicó: "Aquí está cómo han ido aumentando los caminos rurales y cómo ha disminuido el agua potable".

"A mi la decisión que ustedes tomen, ni me afecta, ni me quita, ni me pone. Porque al final el Gobierno termina haciéndolo todo. ¿Acaso no hemos tenido que hacerle caminos a usted allá? Aparte de los Cocodes, el Gobierno va y les hace caminos... encima de todo, también el señor Gobierno les hace caminos", manifestó molesto.

Al final, la decisión fue tomada y los alcaldes tendrán una limitación para invertir no más del 35% de los recursos que les asignen para el 2022 en caminos rurales.