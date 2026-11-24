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El técnico español Luis Enrique Martínez, actual entrenador del París Saint-Germain, aseguró este martes que el club no tiene previsto realizar incorporaciones durante el mercado de invierno en enero, pese a las recientes bajas de dos jugadores importantes en su zona ofensiva: el francés Désiré Doué y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

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"No tenemos la obligación de acudir al mercado, no vamos a fichar a un jugador para seis meses, no es nuestro estilo. Tenemos un equipo", manifestó el entrenador durante la rueda de prensa previa al encuentro que disputará el conjunto parisino frente a la Roma.

"Es verdad que hay que estar más atentos, pero con estos jugadores, este cuerpo técnico y esta afición no tenemos miedo a nada. Confiamos en hacer nuestro trabajo y superar las dificultades", añadió el estratega.

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Las bajas representan un duro golpe para el esquema ofensivo de Luis Enrique, ya que ambos futbolistas padecen la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Kvaratskhelia sufrió la lesión el pasado 20 de octubre frente al Barcelona y ya fue sometido a una intervención quirúrgica, con un período estimado de recuperación de entre seis y nueve meses.

Por su parte, Doué sufrió el mismo problema el 21 de noviembre durante el compromiso ante el Niza y deberá pasar por el quirófano, con una ausencia que podría prolongarse entre seis y ocho meses.

*Con información de agencias